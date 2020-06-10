Главврач Боткинской больницы дал рекомендации тем, кто сам лечит COVID

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев порекомендовал тем, кто решил лечить COVID-19 самостоятельно прислушаться к мнению экспертов.

По его словам, терапию должен назначать лечащий врач, так как самолечение может быть опасным. У лекарств есть особенности и побочные эффекты. Только специалист подскажет вам, что пить нельзя.

Могут быть проблемы, например, с сердцем и сосудами. Тем более, что даже легкая форма может проходить по-разному. Либо без симптомов, либо с начальной пневмонией. Поэтому лечение уже разное, все это нужно учитывать, — сказал врач 10 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 252 783 человека (+10 386 за сутки), скончались от COVID-19 6358 человек (+216 за сутки).

Как писал NEWS.ru, телеврач Александр Мясников также связал подверженность заболеванию COVID-19 с тревожностью и страхом. Ранее медик уже предостерегал россиян от паники, потому что люди «смертны по факту своего существования». Его позиция вызвала общественный резонанс, и вскоре появилась петиция с требованием отстранить Мясникова от эфиров.