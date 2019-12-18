https://static.news.ru/photo/327b3498-2191-11ea-affa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что главный врач второго филиала Городской клинической онкологической больницы в Москве вызвал сотрудников Росгвардии и полиции во время её посещения медицинского учреждения.

По её словам, врачей принуждали увольняться «без каких-либо документов», так как планируется закрытие больницы.

Я приехала в больницу защищать медиков, главный врач вызвал Росгвардию и полицию, — написала она в Twitter.

Прямо сейчас самый настоящий рейдерский захват 2 филиала городской клинической онкологической больницы в Москве- врачей принуждают к увольнению без каких-либо документов. Я приехала в больницу защищать медиков, главный врач вызвал Росгвардию и полицию. pic.twitter.com/kltxp13Wji — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) 18 декабря 2019 г.

Министр здравоохранения столицы Алексей Хрипун также прибыл в учреждение. По его словам, силовиков вызвал охранник. Он рассказал, что здание больницы не ремонтировалось 40 лет, а всем врачам предложили перевод в другие медицинские учреждения города.

В столичном департаменте здравоохранения журналистам «Интерфакса» рассказали , что по их данным Васильева «ворвалась» на научную конференцию и попыталась её «сорвать».

Как писал NEWS.ru, ранее президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин обвинил Минздрав РФ в провале кадровой политики. Он заявил, что данную проблему невозможно решить с действующим руководством ведомства.