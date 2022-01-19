Главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» отказался признавать вину

Главный врач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко, задержанный по подозрению во взяточничестве, отказался признавать себя виновным. Он заявил, что стремился к снижению смертности во вверенном ему медучреждении, сообщает RT.

Вину я не признаю. Я добивался снижения смертности в больнице СИЗО, — сказал Кравченко посетившим его в ИВС представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Врач уточнил, что его подозревают в получении взяток за освобождение арестантов, которые не могли находиться под стражей из-за состояния своего здоровья. Он отметил, что по данному делу в настоящее время допрашивают и других работников больницы. Кравченко также выразил опасение, что в связи с этим расследованием из столичных СИЗО вообще перестанут освобождать по состоянию здоровья.

В ОНК отметили, что Кравченко содержится в камере ИВС один. Несмотря на отсутствие в ней телевизора и холодильника, на условия он не жалуется. Медик переживает за своих несовершеннолетних детей, пациентов и коллег. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет решаться 20 января.

О задержании Кравченко стало известно некоторое время назад. Его статус официально пока не обозначен. Ранее его вызывали на допрос в СКР.