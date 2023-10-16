Главу Югры просят проверить на дискредитацию ВС РФ: что сказала Комарова Общественник просит проверить главу Югры Комарову на дискредитацию ВС РФ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Наталья Комарова

Общественник из Тюмени написал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталью Комарову с требованием проверить ее высказывания на дискредитацию Вооруженных сил России. Что сказала глава региона о российских военнослужащих?

Почему на Комарову подали заявление в полицию

По данным портала 86.ru, в правоохранительные органы обратился тюменец Юрий Титов. Он попросил проверить высказывание Комаровой о спецоперации на Украине.

«[Высказывание Комаровой] направлено на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил», — считает мужчина.

По словам общественника, Наталья Комарова произнесла слова, за которые могут наказать любого россиянина. По мнению Титова, представители власти также должны нести ответственность за свои заявления.

Что сказала Наталья Комарова

Глава региона 15 октября провела встречу с жителями Нижневартовска. Одна из местных жительниц, супруга мобилизованного, поинтересовалась, почему у бойцов из Югры, по ее мнению, не лучшее оснащение.

Губернатор переадресовала этот вопрос Министерству обороны и прокомментировала свое видение ситуации.

«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Наталья Комарова.

При этом глава региона пообещала рассмотреть заявку обратившейся женщины в индивидуальном порядке и поспособствовать решению вопроса. По словам Комаровой, ХМАО активно сотрудничает с Минобороны для удовлетворения потребностей местных жителей, отстаивающих интересы России.

Что известно об экипировке военнослужащих в зоне СВО

Для российских военных, которые служат в зоне проведения спецоперации на Украине, было разработано специальное обмундирование. Новая форма выполнена из современных комбинированных материалов, обеспечивающих терморегуляцию в любых погодных условиях.

По данным Минобороны, все участники СВО получили комплекты формы нового образца летом текущего года. В набор входят куртка, брюки, боевые рубахи, а также ветро- и влагозащитный костюм. Для военнослужащих были разработаны облегченные ботинки с ортопедической стелькой и мембраной для защиты от дождя и слякоти.

«Отдельно военнослужащие отмечают удобство шнуровки: „Есть специальные кармашки, куда можно шнурки спрятать. Удобно, идешь и не цепляешься за ветки“», — отметили в оборонном ведомстве.

Вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что предприятия по производству обмундирования для мобилизованных работают в три смены для выполнения поставленных в рамках СВО задач. Он подчеркнул, что без защиты и экипировки мобилизованный на передовую отправлен не будет.

Военный обозреватель Александр Артамонов также рассказал, что у России есть продвинутое обмундирование для военных «Ратник» и «Легионер». Стоимость одного комплекта «Ратник» составляет порядка 50 тысяч рублей. У последней версии экипировки на стекло забрала шлема выводится информация.

«Важно, чтобы „Ратник“ был у каждого штурмового пехотинца на линии фронта, но пока это мечта. У „Ратника“ есть пластиковый экзоскелет, возможность нести вес до 50 кг, мимикрирующий комплекс, отопительные элементы в холодное время года, связь», — отметил Артамонов.

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