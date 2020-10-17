Главу Выборгского района Ленобласти отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/1934a240-1172-11eb-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/orlovinsta

Суд Петербурга принял решение отправить Геннадия Орлова, который является руководителем администрации Выборгского района Ленинградской области, под домашний арест сроком на месяц и 27 суток.

Орлов был задержан по делу о хищениях из бюджета 700 миллионов рублей. По версии следствия, глава Выборгского района Ленобласти вместе с председателем комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» и иными лицами использовал документы, в которых были сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений, расположенных в Выборге.

Следователи также провели серию обысков по месту жительства и работы подозреваемого, передаёт Пятый канал.

Как писал NEWS.ru, Орлова подозревают в мошенничестве, повлёкшем ущерб более чем на 700 млн рублей. Чиновник задержан. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.