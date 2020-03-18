https://static.news.ru/photo/d4a32f84-6915-11ea-8024-fa163e074e61_660.jpg Алексей Антиликаторов Фото: gorcom36.ru

В Воронежской области силовики обыскали кабинет и квартиру директора областного казённого учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Алексея Антиликаторова, которого обвинили во взяточничестве.

Обыски уже прошли в его (Антиликаторова. — NEWS.ru) кабинете, а у него дома — в работе сейчас. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки. — NEWS.ru), — цитирует ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что АИР региона входит в департамент экономического развития Воронежской области и занимается оценкой, сопровождением и внедрением инновационных проектов, созданием благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере. Кроме того, в подразделении осуществляется поддержка малого и среднего предпринимательства.

Ранее NEWS.ru приводил озвученные главой Росгвардии Виктором Золотовым данные, согласно которым в 2019 году за коррупционные преступления были привлечены к ответственности 380 сотрудников ведомства, из которых 10 были затем уволены.