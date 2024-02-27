Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес главу узбекского землячества Баратова в список террористов

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Усман Баратов

Президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова внесли в список террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге. Отмечается, что причиной стали его высказывания в адрес российских военных.

2105. Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 г. р., г. Фергана Узбекской ССР, — говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.

Ранее Баратов выразил недовольство частым употреблением слова «русский» в программе Елены Малышевой и других передачах на федеральных телеканалах. По его словам, даже паспорт РФ стали называть русским, а не российским. Сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в ответ на это заявил, что слово «русский» ни в коем случае не может быть оскорблением.

Также Баратов опубликовал в социальных сетях мем, где упомянул куриные яйца, петухов и спецоперацию на Украине. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией. Он также поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о ходе расследования.

В январе Замоскворецкий суд Москвы арестовал Баратова. Во время заседания суда свою вину он не признал.