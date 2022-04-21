Главу СНБО назвали дикобразом после угрозы уничтожить Крымский мост

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru заявил, что только на Украине доверить руководство столь серьёзной организацией, как СНБО, могли такому «необразованному дикобразу», как Алексей Данилов. Он поддержал слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, который назвал угрозу о разрушении Крымского моста «анонсированием теракта», однако пояснил, что принимать слова Данилова за чистую монету не стоит, так как в них нет «ничего, относящегося к практике». Украина сегодня является проектом «анти-Россия», единственная цель которого заключается в разрушении чужого, добавил он.

За словами этого дикобраза, вне всякого сомнения, нет ничего фундаментально относящегося к практике. <...> То, что позволил себе необразованный персонаж, которому только на Украине могли доверить руководство такой серьёзной организацией, которой должен быть СНБО, иначе как актом террористического предупреждения назвать никак нельзя, — сказал Бобков.

Он заверил, что воспринимать слова Данилова всерьёз не стоит, однако, по его мнению, игнорировать подобные заявления нельзя, поскольку они позволяют оценить, с чем на самом деле приходится иметь дело. Бобков назвал Украину проектом «анти-Россия», который не имеет никаких целей, кроме разрушения чужого. В данном случае того, что спроектировали и воплотили в жизнь предшествующие поколения советских строителей и инженеров. По словам Бобкова, угроза уничтожить Крымский мост со стороны Киева оправдывает военную спецоперацию, которую Россия развернула на территории Украины.

Это подтверждает правоту тех действий, которые мы начали как страна 24 февраля 2022 на Украине. Можно только представить, что бы было, если бы мы не упредили эту угрозу, если бы это началось всё с удара по Крымскому мосту, — добавил он.

Зампред Госсовета в Крыму также назвал Данилова террористом и продолжателем традиций «его братьев из „Азова“», которые, удерживали мирных жителей в заложниках в каждом доме Мариуполя и использовали их в качестве «живого щита» в Николаеве и Харькове.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Вооружённые силы Украины ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность. Он отметил, что через него Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.