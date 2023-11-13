Главу ростовского поселения оштрафовали за фейк о диверсии на водопроводе

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Ирина Полищук

Суд в Ростовской области обязал главу Зерноградского городского поселения Ирину Полищук, которая распространила фейк о диверсии на магистральном трубопроводе, выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда. Недостоверную информацию она опубликовала в своем Telegram-канале в августе 2023 года.

Полищук Ирина Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, <...> и назначено ей наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч (ста тысяч) рублей, — говорится в сообщении.

Чиновница разместила в своем канале видеозапись, в которой говорилось о происшествии на трубопроводе, она добавила, что произошедшее — диверсия. По ее словам, рядом с местом утечки была найдена техника, с помощью которой и повредили сооружение. Эту информацию позже опровергли в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

Ранее злоумышленник совершил поджог железнодорожного оборудования, релейный шкаф находился рядом с путями, по которым, в том числе, следуют пассажирские электрички. Диверсия произошла в ночь на 13 ноября возле машиностроительного завода под Екатеринбургом.