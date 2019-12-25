https://static.news.ru/photo/faf2009c-2712-11ea-8677-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чемезов Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Сергей Чемезов, возглавляющий госкорпорацию «Ростех», мог финансировать RTVI, «Новую газету» и предвыборную кампанию Ксении Собчак. Об этом сообщили источники издания «Проект», которое провело журналистское расследование.

Выяснилось, что финансовая поддержка исходила от близких Чемезову бизнесменов. Дело в том, что Ростех не может инвестировать ни в какие СМИ.

По данным издания, RTVI начал получать поддержку ещё с 2016 года. Журналисты увидели связь между Чемезовым и главой компании правообладателя RTVI — Brenrose Limited Кириллом Ганиным. Оказалось, что Ганин хорошо знаком с руководителем Ростеха и даже был директором двух «дочек» госкорпорации. Каналом владеет другой человек, но ходят слухи, что RTVI был куплен «для кого-то».

Что касается «Новой газеты», то уже пять лет она получает деньги в качестве пожертвований от бывшего акционера Yota Сергея Адоньева. Источники при этом утверждают, что Чемезов лично участвовал в переговорах о финансовой помощи либеральной газете со стороны Адоньева.

Сам Адоньев при этом был одним из двух главных спонсоров Ксении Собчак в президентской гонке в 2018 году. Собеседники издания утверждают, что предварительно глава Ростеха обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

Собеседники издания утверждают, что после того, как в RTVI и «Новую газету» стали поступать новые деньги, с этими СМИ начали происходить странности. Источники обращают внимание на то, что авторы газеты опубликовали два материала о Чемезове не в своём издании, а в «Медузе». Сотрудникам телеканала же, по словам источников, и вовсе предложили «по поручению акционера» выпустить хвалебный материал о российском правительстве.

Не обошли вниманием и Тину Канделаки, которая является женой директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Собеседники «Проекта» утверждают, что интернет-редакцию просили репостить в Telegram-канале RTVI посты телеведущей и генерального продюсера «Матч ТВ».

Ранее Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0». По мнению политологов, Чемезов является членом этой неформальной структуры, писал NEWS.ru.