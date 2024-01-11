Главу российского оборонного предприятия обвинили в хищениях Mash: главу компании «Радиосистемы» обвинили в хищениях более 3,2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что генерального директора оборонного предприятия «Радиосистемы» Александра Корнилова обвинили в хищениях более 3,2 млн рублей. По информации канала, эти средства были выделены из бюджета на доработку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает канал, главу компании задержали в Тверской области. Mash выяснил, что в 2020 году предприятие получило заказ от научно-производственного объединения «Антей» на усовершенствование места оператора радара С-400. По данным канала, спустя два года выяснилось, что над проектом работали неизвестные официально оформленные сотрудники, которых не нашли, но на них выдавались зарплатные ведомости. Как пишет Mash, Корнилов уже дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее заместителю гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Олегу Фролову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве. По информации Следственного комитета, топ-менеджер вместе с подельниками участвовал в хищении более 400 млн бюджетных рублей. Эти средства были выделены по контракту на закупку оборудования. Подозреваемые находятся под стражей, следствие продолжается.