Главу российского института арестовали за мошенничество Главу Института международных отношений КФУ Хайрутдинова арестовали до 28 мая

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Директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиля Хайрутдинова заключили под стражу до 28 мая, сообщила пресс-служба Советского районного суда Казани. Он подозревается в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Советским районным судом Казани в отношении Хайрутдинова Р. Р. 1964 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 28 мая 2024 года, — заявили в суде.

Согласно версии следствия, Хайрутдинов и другие сотрудники КФУ обманом похитили денежные средства университета, которые были выделены на финансирование научно-исследовательских лабораторий «Клио+» и «Восточный разряд». Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Ранее гендиректора «Телеспорт груп» Петра Макаренко по решению Гагаринского суда в Москве отправили под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, связанном со спортивными трансляциями. Макаренко грозит до 10 лет лишения свободы. «Телеспорт груп» является одним из крупнейших покупателей прав на трансляции спортивных событий. Фирма специализируется на привлечении спонсоров и работает не только в России, но и в других странах.