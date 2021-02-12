Главу общества инвалидов Кузбасса обвинили в растрате бюджетных средств

https://static.news.ru/photo/05a8826a-6dec-11eb-aea6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель отделения Всероссийского общества инвалидов Кемеровской области пойдёт под суд по подозрению в растрате бюджетных средств.

Следственный комитет РФ сообщает, что общественнице инкриминируют деяния, предусмотренные ч. 3 и ч. 4 статьи 160 УК РФ (растрата и присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, 67-летняя обвиняемая в феврале 2019 года не поставила на бухучёт возглавляемого ею общества автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 млн рублей. Вместо этого она оформила документы, доказывающие, что она сама приобрела машину у организации за 100 тысяч рублей. Денежные средства в кассу или на расчётный счёт общества при этом так и не поступили.

В СК отмечают, что в ходе предварительного следствия выявлено ещё три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов.

В период с мая 2015-го по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчётного счёта общества инвалидов, — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемая признала свою вину и вызвалась сотрудничать со следствием. Она добровольно вернула общественной организации автомобиль для перевозки инвалидов. На имущество женщины общей стоимостью порядка 1,5 млн рублей наложен арест в счёт возмещения причинённого ею ущерба.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в растрате, вынесут приговор 16 февраля.