https://static.news.ru/photo/5a3fc50a-33bd-11ea-a5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшей заведующей филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марине Сармосян предъявлены обвинения в применении запрещённого метода выдавливания детей вместо кесарева сечения.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на слова адвоката обвиняемой. Правозащитник не стал раскрывать детали судебного процесса.

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что в рамках расследования проводится комплексная экспертиза, чтобы объективно расследовать происшествие. Уточняется, что сейчас по делу проходят четверо пострадавших новорождённых.

Сармосян обвиняют в применении запрещённой методики родов. Способ родовспоможения называется «приём Кристеллера», когда врачи выдавливают ребёнка из живота матери. Риск причинить вред новорождённому в данном случае слишком велик.

Как ранее писал NEWS.ru, после возбуждения уголовного дела сотрудники роддома № 27 пытались внести изменения в историю беременности и родов задним числом. После этого заведующую Марину Сармосян отправили под домашний арест.