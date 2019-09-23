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Комитет Совфеда по социальной политике может поменять председателя, заявил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, должность руководителя займёт сенатор от Мосгордумы Инна Святенко. Данное решение планируется огласить 24 сентября в ходе заседания комитета, а окончательно утвердить решение — на следующий день.

На посту председателя Святенко должна сменить Валерия Рязанского, который руководил соцкомитетом с 2011 года.

Все кадровые вопросы согласованы с Валентиной Ивановной Матвиенко, — подчеркнул рязанский.

В свою очередь источник отметил, что также 24 сентября будет объявлено о новом председателе комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Святенко избрана новым сенатором от Москвы. Представитель столичного парламента избирался путём тайного голосования в ходе первого заседания Мосгордумы нового созыва в парламентском центре.