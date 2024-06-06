Одна из «сильнейших ведьм» России упала в обморок в суде Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь упала в обморок в суде

Фото: Социальные сети

Алена Полынь

Известный маг и участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь (Елена Суликова), которая проходит обвиняемой по делу об экстремизме, потеряла сознание в здании Ивантеевского суда Подмосковья, где в данный момент рассматривается ходатайство следствия о ее аресте, сообщает ТАСС. 43-летней Суликовой потребовалась помощь медиков.

В суде у Суликовой начался припадок, она несколько раз ударилась головой о прутья клетки для задержанных и упала в обморок. После этого в суд вызвали бригаду скорой помощи, — говорится в сообщении.

О задержании частницы «Битвы экстрасенсов» Суликовой стало известно 4 июня. Дело завели после заявления в ФСБ. Следствие предполагает, что она с января 2020 по декабрь 2023 продавала запрещенную литературу, в которой содержались призывы нападать на священников РПЦ. Также она публиковала в социальных сетях видео, унижающие православных верующих.

Алена Полынь называет себя потомственной ведьмой, в 2015 году чаровница создала Империю сильнейших ведьм. На курсах Полынь обучала искусству магии. У ведьмы есть магазин магических товаров в подмосковной Ивантеевке.

Ранее в подмосковном Долгопрудном 27-летняя официантка обратилась за помощью к «колдунье» из интернета и лишилась почти 300 тысяч рублей. Женщина, называвшая себя тарологом и колдуньей, убедила пострадавшую, что на нее навели порчу. Мошенница заявила, что ей необходимо «зарядить» деньги официантки правильной энергией и пообещала вернуть их обратно после «обряда».