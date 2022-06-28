Вынесен приговор бизнесмену Михальченко, укравшему деньги в Ново-Огарево Бизнесмена Михальченко приговорили к 20 годам колонии за хищения при строительстве резиденции Путина

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дмитрий Михальченко

2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей по делу о хищении средств на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, пишет ТАСС. Другой фигурант дела — бывший директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов — приговорен к 15 годам колонии. Всего различные сроки и штрафы получили пять человек.

Приговорить Михальченко <...> к 20 годам колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 1 млн рублей, — огласил приговор судья.

Суммарно со всех фигурантов дела суд взыскал 1 млрд 202 млн рублей, то есть всю сумму ущерба, отмечает агентство

По данным следствия, Михальченко имел связи с сотрудниками Федеральной службы охраны России и получал бюджетные средства в рамках госконтрактов для «обогащения себя» и аффилированных с ним лиц. Ведомство отмечает, что благодаря Михальченко Андрей Каминов и Станислав Кюнер заняли должности директора и первого заместителя директора ФГУП «Атэкс». После назначения бизнесмены заключили между ФГУП «Атэкс» и ФСО 23 госконтракта на объектах власти и 28 договоров на ремонтные, строительные и реставрационные работы с подконтрольными Михальченко компаниями. В результате сделок АО «Балтстрой», ЗАО «Стройфасад» и ООО «Стройкомплект» получили более 33 млрд рублей.

В 2018 году Басманный суд Москвы приговорил предпринимателя к четырём годам и семи месяцам колонии, признав его виновным в контрабанде элитного алкоголя. В январе 2019 года суд повторно арестовал Михальченко на время обжалования приговора Генпрокуратурой — в ведомстве сочли приговор слишком мягким. В апреле 2019-го решение суда оставили без изменений.