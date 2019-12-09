https://static.news.ru/photo/e4aae1c0-19d7-11ea-b456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Савёловский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян. После того как на её работу пожаловались пациенты учреждения, медик стала фигурантом уголовного дела о халатности.

В удовлетворении ходатайства подозреваемой и её защитников об изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, в частности на домашний арест, отказано, — цитирует РБК представителя судебной инстанции.

Проверку медучреждения начали после жалобы пациентки Татьяны Бенграф, у которой при родах пострадал ребёнок. Для обсуждения этой ситуации её приглашали на встречи с руководством столичного департамента здравоохранения. Позднее женщина сообщала, что в ходе расследования были выявлены другие случаи причинения вреда здоровья новорождённым.

Как писал NEWS.ru, после многочисленных жалоб пациентов власти Москвы расформировали руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого. Марину Сармосян и заведующих всеми отделениями медучреждения уволили по результатам служебной проверки.