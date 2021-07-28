Главреда The Insider повезут на допрос

Главного редактора признанного в РФ СМИ-иноагентом издания The Insider Романа Доброхотова после обыска повезут на допрос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыск в квартире Доброхотова завершается. После этого его повезут на допрос в следственный орган, — сказал источник.

Сегодня утром к Доброхотову пришла московская полиция с обысками, о чём он написал в соцсетях. На место выехал адвокат из «ОВД-Инфо». Как рассказала адвокат Сталина Гуревич, которая представляет интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, обыски проходят в рамках дела о клевете на её подзащитного. Оно было возбуждено из-за публикации The Insider, согласно которой дер Верфф по заказу Минобороны публиковал ложные публикации о сбитом на Украине Boeing.

23 июля расследовательское издание The Insider власти РФ признали иностранным агентом. В список иноагентов попала зарегистрированная в Латвии компания The Insider SIA, которая администрирует домен издания.