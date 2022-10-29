Главный редактор издания SOTA и бывший координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Евгений Доможиров объявлен в уголовный розыск, об этом свидетельствует данные с сайта МВД. При этом в публикации не уточняется, какая именно уголовная статья вменяется журналисту.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе данных.
Как отмечает телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов), на общественного деятеля еще весной было составлено пять протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил в России. В мае он уехал из страны вместе с женой и пятью детьми.