Главреда SOTA и экс-координатора штаба Навального объявили в розыск МВД объявило в розыск главреда SOTA и экс-координатора штаба Навального Доможирова

Главный редактор издания SOTA и бывший координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Евгений Доможиров объявлен в уголовный розыск, об этом свидетельствует данные с сайта МВД. При этом в публикации не уточняется, какая именно уголовная статья вменяется журналисту.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе данных.

Как отмечает телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов), на общественного деятеля еще весной было составлено пять протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил в России. В мае он уехал из страны вместе с женой и пятью детьми.