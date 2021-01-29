Главреда «Медиазоны» отпустили из полиции

https://static.news.ru/photo/04f38456-632d-11eb-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Смирнов Фото: Sergey Smirnov/facebook.com

Силовики отпустили главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова из отдела полиции. Об этом сообщил он сам.

На него составили административный протокол по статье о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятия (часть 8 ст. 20.2 КоАП). Суд состоится 3 февраля.

Я на свободе! Протокол по 20.2.8, суд 3 февраля, — написал он в Telegram.

Он поблагодарил людей за поддержку.

Адвокат журналиста рассказал РИА Новости, что Смирнова отпустили под обязательство о явке в суд.

Только что вышли из ОВД под обязательство о явке в суд для рассмотрения протокола, — сказал он.

Главреду грозит арест на срок до 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей.

Смирнова задержали на выходе из дома в Москве. Журналист вышел из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики в бронежилетах ждали его в подъезде, а оперативник в штатском заявил, что задержание проходит за «участие в акции или призывы». По словам главреда, его обвиняют в участии в массовом мероприятии, повлёкшем создание помех транспорту. При этом он не выходил из дома 23 января, когда в Москве состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.