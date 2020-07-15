Главреда «Медиазоны» оштрафовали за одиночный пикет

https://static.news.ru/photo/d9163ab8-c6ba-11ea-b1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова оштрафовали на 15 тысяч за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Судья Минин Тверского суда Москвы посчитал, что действия руководителя СМИ попадают под статью о нарушении правил проведения митинга.

Об этом сам Смирнов рассказал журналистам «Интерфакса». По его словам, арбитраж в своём решении использовал новую формулировку, которая определяет одиночный пикет как «скрытую форму коллективного публичного мероприятия». Он уверен, что суд пытается установить новую норму.

Журналист написал в своём Telegram-канале, что уже стоял на аналогичных пикетах в поддержку коллег Ивана Голунова и Олега Кашина. Ни разу его за это не задерживали. В этот раз мужчина не успел простоять с плакатом и минуты.

Полицейские не представлялись, не объясняли причину задержания и просто сразу меня повели в автозак. Все понимают, что это был одиночный пикет по старым правилам. Для того, чтобы признать его незаконным придумали специальную юридическую конструкцию. Что у нас была скрытая форма массового мероприятия, хотя мы стояли по одному, но на плакатах были написаны схожие лозунги, — написал он.

Смирнов пообещал обжаловать приговор.

Также журналист получил штраф в размере четырёх тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Смирнова и ещё нескольких журналистов задержали на одиночных пикетах 29 мая. Журналисты устроили акции из-за того, что полицейские задержали их коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который, в свою очередь, выразил протест в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, писал NEWS.ru.