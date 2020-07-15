Главреда «Медиазоны» оштрафовали за одиночный пикет

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова оштрафовали на 15 тысяч за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Судья Минин Тверского суда Москвы посчитал, что действия руководителя СМИ попадают под статью о нарушении правил проведения митинга.
Об этом сам Смирнов
Журналист
Полицейские не представлялись, не объясняли причину задержания и просто сразу меня повели в автозак. Все понимают, что это был одиночный пикет по старым правилам. Для того, чтобы признать его незаконным придумали специальную юридическую конструкцию. Что у нас была скрытая форма массового мероприятия, хотя мы стояли по одному, но на плакатах были написаны схожие лозунги, — написал он.
Смирнов пообещал обжаловать приговор.
Также журналист получил штраф в размере четырёх тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Смирнова и ещё нескольких журналистов задержали на одиночных пикетах 29 мая. Журналисты устроили акции из-за того, что полицейские задержали их коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который, в свою очередь, выразил протест в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, писал NEWS.ru.
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