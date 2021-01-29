Названа причина задержания главреда «Медиазоны»

https://static.news.ru/photo/0137f0d0-62fc-11eb-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/facebook.com

Силовики обвиняют главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова в участии в массовом мероприятии, повлёкшем создание помех транспорту. При этом он не выходил из дома 23 января, когда в Москве состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального.

Прекрасно все знают, что я был дома [23 января], — сообщил журналист.

По словам адвоката «Апологии протеста» Алана Гамазова, который защищает Смирнова, сотруднику СМИ вменяют часть 6.1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас Смирнова на сутки поместили в камеру для задержанных в ОВД «Тверское».

Смирнова задержали на выходе из дома в Москве. Журналист вышел из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики в бронежилетах ждали его в подъезде, а оперативник в штатском заявил, что задержание проходит за «участие в акции или призывы».

До этого силовики провели обыск в квартире, где прописан Смирнов. В ней проживает его мать, которую допрашивали полтора часа, что негативно сказалось на состоянии её здоровья. В результате они вынесли жёсткий диск и несколько книг.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.