Главреда «Медиазоны» и ещё 27 человек посадили в камеру на восьмерых

https://static.news.ru/photo/81abed5c-66c6-11eb-86af-96000091f725_660.jpg Фото: пресс-служба Тверского суда

Арестованный за твит на 25 суток главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов доставлен в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово на территории Новой Москвы. Его посадили в камеру на восемь человек. При этом вместе со Смирновым там находятся ещё 27 заключённых. Все они, как сообщают коллеги главреда, задержаны за участие в несанкционированных акциях протеста в столице.

Смирнова задержали в субботу, 30 января, накануне митинга в поддержку Алексея Навального. Полиция увезла его в отделение прямо с прогулки с маленьким сыном. В полиции Смирнов пробыл почти весь день, на него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января (ч. 8 статьи 20.2 КоАП).

Однако на ночь в отделении его не оставили и отпустили под обязательство о явке в суд. Причиной для задержания стал ретвит Смирновым поста с шуткой о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Последний в твите был изображён на обложке видео штаба Навального.

3 февраля Смирнова арестовали и приговорили к 25 суткам заключения. На следующий день его доставили в Сахарово. Отмечается, что журналист провёл в автобусе три часа. Только после этого транспорт смог въехать на территорию ЦВСИГ. Также есть версия, что автобус с арестованными простоял пять часов.

Водители оказались людьми бережливыми. В процессе ожидания они глушили двигатели, чтобы сэкономить топливо. Из-за этого находящиеся внутри граждане мёрзли в салонах. Некоторым из них разрешали выйти по нужде, но только после долгих уговоров и просьб.

Позже в Сети появился снимок из камеры, где, предположительно, находится Смирнов. В помещении стоят койки с двумя ярусами. На фото мужчина, похожий на журналиста, стоит у двери. В одной камере, как видно по кадру, теснится много человек, пишет «Медиазона».

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов нескольких городов вручили журналистам предостережения о недопустимости участия в акциях в поддержку политика Алексея Навального 31 января.

Бывший сотрудник издания «Проект» Даниил Сотников рассказал, что ему принесли документ, в котором говорится о недопустимости «антиобщественного поведения».