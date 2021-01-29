Главреда «Медиазоны» могут арестовать на 30 суток

https://static.news.ru/photo/26b0ea16-630a-11eb-9e6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: apologia/t.me

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова обвиняют в нарушении правил организации и проведения митинга, сообщил его адвокат Алан Гамазов. Журналисту грозит административный арест на срок до 30 суток.

Юрист отметил, что в настоящий момент направляется к своему подзащитному.

Он (Смирнов. — NEWS.ru) находится в Тверском отделе полиции, в настоящий момент я еду к нему, — рассказал он сотрудникам ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что причиной для задержания стали «призывы к участию в несанкционированной акции». Сам Смирнов ранее говорил, что не знает, какая его публикация содержала призывы к митингу 23 января. Он публиковал в соцсетях только один пост, в котором говорилось о погоде в этот день.

При этом адвокат сказал изданию «Подъём», что Смирнова задержали именно за участие в акции.

Весь день 23 января он был дома, в акции не участвовал, а задержали его именно за участие. Мы поминутно расскажем [на суде], как он провёл этот день, — добавил юрист.

Смирнова задержали на выходе из дома в Москве. Журналист вышел из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики в бронежилетах ждали его в подъезде, а оперативник в штатском заявил, что задержание проходит за «участие в акции или призывы». По словам главреда, его обвиняют в участии в массовом мероприятии, повлёкшем создание помех транспорту. При этом он не выходил из дома 23 января, когда в Москве состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.