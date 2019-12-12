Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов рассказал о заместителе редактора отдела спецкорров и обозревателе газеты Михаиле Виноградове, который скончался в приёмном покое больницы.
Миша последнее время очень сильно развивался творчески, он был спецкорром, стал замечательным редактором отдела, хорошо развивался, шёл вперёд, — отметил главред в разговоре с РЕН ТВ.
По его словам, Виноградова все любили и уважали. Он делал «острые материалы», из-за чего получил известность. Кроме того, Куприянов призвал журналистов не поднимать хайп на горе.
11 декабря Виноградова доставили в больницу. У больного было нагноение в области послеоперационной раны, однако кровотечения на момент транспортировки в больницу не было. Через некоторое время он скончался. По предварительной версии, причиной смерти стал внезапный разрыв бедренной артерии.
Журналист незадолго до смерти жаловался в соцсетях на то, что фельдшеры не оказали ему должным образом медпомощь и не остановили кровотечение. В связи с этим столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку, писал NEWS.ru.