https://static.news.ru/photo/48720530-1d16-11ea-9056-fa163e074e61_660.jpg Александр Куприянов Фото: Y.portnova/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов рассказал о заместителе редактора отдела спецкорров и обозревателе газеты Михаиле Виноградове, который скончался в приёмном покое больницы.

Миша последнее время очень сильно развивался творчески, он был спецкорром, стал замечательным редактором отдела, хорошо развивался, шёл вперёд, — отметил главред в разговоре с РЕН ТВ.

По его словам, Виноградова все любили и уважали. Он делал «острые материалы», из-за чего получил известность. Кроме того, Куприянов призвал журналистов не поднимать хайп на горе.

11 декабря Виноградова доставили в больницу. У больного было нагноение в области послеоперационной раны, однако кровотечения на момент транспортировки в больницу не было. Через некоторое время он скончался. По предварительной версии, причиной смерти стал внезапный разрыв бедренной артерии.

Журналист незадолго до смерти жаловался в соцсетях на то, что фельдшеры не оказали ему должным образом медпомощь и не остановили кровотечение. В связи с этим столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку, писал NEWS.ru.