Главред «Точка ТВ» обжалует штраф за ЛГБТ-пропаганду в клипе Баскова Главред «Точка ТВ» Архаров не согласился со штрафом за клип Баскова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Басков

В клипе Николая Баскова на песню «Странник» нет никакой пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил Daily Storm главный редактор телеканала «Точка ТВ» Александр Архаров. По его словам, канал будет обжаловать полученный за показ клипа штраф в 1 млн рублей.

Мы уже обратились в суд, чтобы обжаловать решение Роскомнадзора. Дело в том, что клипу 12 лет. Он 12 лет шел в эфире. Мы его не показываем, естественно, пока идет судебное разбирательство. Мы не согласны [c решением РКН], — подчеркнул Архаров.

Главред добавил, что Роскомнадзор неправильно провел экспертизу видеоролика. Кроме того, отметил Архаров, он лично запросил частную экспертизу клипа.

Ранее Таганский суд Москвы обязал телеканал «Точка ТВ» выплатить 1 млн рублей штрафа за показ клипа Николая Баскова, в котором содержится пропаганда ЛГБТ. Согласно постановлению суда, в видео на песню «Странник» демонстрируются гомосексуальные отношения, при этом маркировка «18+» отсутствует.

Отмечается, что клип должен быть недоступен к просмотру лицам младше 18 лет, а не 16, как было указано. В решении суда говорится, что в сюжете рассказывается история отношений лирического героя мужского пола и молодого человека такого же гендера, которая развивается на фоне «атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия».