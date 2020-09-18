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Главред сайта о правах женщин уехала из Дагестана из-за угроз убийством

14:58, 19 сентября 2020 18
Светлана Анохина Светлана Анохина Фото: anokhinabesit/instagram.com

После того как полиция не стала открывать уголовное дело в связи с угрозами убийством, главный редактор портала Daptar, посвящённого положению женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина покинула Дагестан.

Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время, — приводит слова Анохиной «Кавказский узел».

4 июля Анохиной позвонил мужчина, представившийся Далгатом Умахановым, и сказал, что у него есть «указание разобраться со всеми феминистками». В ответ на предложение журналистки встретиться тот пригрозил убить её.

После этого она обратилась в полицию. 11 сентября МВД отказалось возбуждать уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, в Набережных Челнах мужчина зарубил топором сожителя бывшей жены. 

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