Главред Regnum Колеров заявил о рейдерском захвате издания

Фото: ТАСС/ Борис Кавашкин

Модест Колеров (архивное фото)

Главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров заявил о рейдерском захвате редакции в Москве. По его словам, посторонние люди пытаются получить доступ к сайту и серверам агентства. Колеров добавил, что если сайт Regnum заработает, это будет означать «завершение захвата».

Сообщаю вам, что в настоящее время происходит настоящий рейдерский захват и ООО «Регнум», и ИА Regnum. В частности, посторонние люди пытаются получить доступ к сайту и серверам агентства. С главным редактором по-прежнему никто не связывался. Если сайт заработает, это будет без моего участия и будет означать, что захват завершен, — написал он в Telegram-канале.

2 ноября издание Regnum прекратило вещание в связи со сменой генерального директора, о чем Колеров рассказал в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что команду о причинах происходящего никто не оповещал. По словам Колерова, увольнять сотрудников еще не начали, однако на тот момент «никому и ничего не объяснили». Колеров до этого заявил, что в Regnum без объяснения причин сменилось руководство, а вещание не возобновится, пока ситуация не прояснится.