Главред одного журнала лишился 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ Главреда Sports.ru Воронина оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

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Мировой суд в Москве назначил штраф главному редактору спортивного издания Sports.ru Владиславу Воронину, сообщает РИА Новости. По данным источника, он признан виновным в административном правонарушении по статье о пропаганде ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Поводом для дела стала статья о британском футбольном клубе «Стоунволл».

Признать должностное лицо — главного редактора сетевого издания Sports.ru Воронина Владислава Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием СМИ), и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что публикация была доступна неопределенному кругу лиц и содержала положительное представление ЛГБТ. Позже статья была удалена. В то же время адвокат Воронина уточнил, что материал разместил пользователь платформы, а не сама редакция. Сам Воронин вину признал, но просил учесть контекст при вынесении решения.

Ранее в отношении Apple в России завели дело о пропаганде ЛГБТ. Теперь корпорации грозит штраф до четырех млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.