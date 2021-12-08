Главред «Новой газеты» призвал все страны отменить законы об иноагентах

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал все страны, в том числе США, сообща отменить законы об иностранных агентах. Об этом он заявил в видеообращении к участникам «Саммита за демократию», который пройдёт в формате видеоконференции 9 и 10 декабря, передаёт «Интерфакс».

У нас в стране многие журналисты признаны «иностранными агентами», в России это читается как «врагами народа». Наше правительство ссылается на то, что и в Америке принят такой закон, и этот закон действует со времён борьбы с нацизмом, а затем и с коммунизмом. Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии, — цитирует предложение Муратова агентство.

Кроме того, Муратов предложил участникам саммита создать международный благотворительный фонд, куда будут поступать коррупционные деньги, которые были выявлены в ходе журналистских расследований. Оттуда деньги будут передаваться нуждающимся.

При этом он пожаловался на цензуру в цифровых СМИ, которые попали под влияние правительств. Муратов назвал это глобальным вызовом демократическим ценностям.

Ранее Муратов пожаловался президенту России Владимиру Путину на закон об иностранных агентах. По его словам, закон касается не только десятков журналистов и правозащитников, включённых в реестр иноагентов, но и «сотен, тысяч, миллионов людей», которые читали этих журналистов