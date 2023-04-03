Главред издания «Новая газета Европа» пойдет под суд в России На главреда издания «Новая газета Европа» завели дело из-за отсутствия маркировки иноагента

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Кирилл Мартынов

Главред издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом административного дела из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях во «ВКонтакте», сообщает Telegram-канал Mash. Полиция составила на журналиста протокол, теперь ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

По данным Mash, дело на Мартынова было заведено после того, как он переслал публикацию своего однокурсника на свою стену. Тот пожелал журналисту оказаться в тюрьме. Мартынова признали иноагентом в сентябре 2022 года, с тех пор он ни разу не помечал свои публикации в соцсетях.

Ранее управление Следственного комитета по Тверской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя Артема Важенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в Сети. Как отметил правозащитник Павел Чиков, это первое уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы. Он находится за пределами России.