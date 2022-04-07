Главред «Новой газеты. Европа» объяснил, зачем открыл новое издание

Главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов в беседе с NEWS.ru заявил, что «Новая газета» прошла достаточно странный путь в последние пять месяцев – от Нобелевской премии для главного редактора Дмитрия Муратова до приостановки издания впервые с 1995 года и впервые из-за цензурных соображений. В связи с этим появилась идея создать независимые площадки под тем же брендом, но в другой юрисдикции, сказал он.
Газете 29 лет параллельно исполнилось. У нас огромное количество читателей и очень хорошая репутация, в том числе в Европе. Мы решили, что просто сидеть и смотреть, как вводится цензура, – это, наверное, не очень по-журналистски. Надеюсь, конечно, на лучшую судьбу для московской редакции, для «Новой газеты» непосредственно. Мы параллельно подумали, что можно создать независимые площадки под тем же брендом в другой юрисдикции, разделяющие те же редакционные стандарты и ценности. С этой идеей мы начали работать сегодня, — объяснил Мартынов.
28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации российских военных на территории Украины. Издание получило два предупреждения от Роскомнадзора за неуказание статуса НКО-иноагента в материалах издания. Ведомство не уточнило, к каким материалам относятся предупреждения.
Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта. В Роскомнадзоре заявили, что «Новая газета» нарушила статью 4 Закона РФ «О средствах массовой информации».