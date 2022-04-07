Главред «Новой газеты. Европа» объяснил, зачем открыл новое издание

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Правительство России готово выделить средства для оснащения школ Донецкой и Луганской народных республик учебниками и необходимой компьютерной техникой, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за год. Трансляция выступления премьер-министра ведётся на YouTube.

Мы сейчас принимаем заявки, смотрим на потребности. Без сомнения, всё, что необходимо, сделаем и бюджет поправим, — подчеркнул Мишустин. Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что абитуриентов из ЛНР...