Главред «МК» об обвинённых в домогательствах журналистах: я не верю в это

https://static.news.ru/photo/74d3b64a-c5b9-11ea-bfb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обвинения в сексуальных домогательствах в отношении ряда журналистов должны быть подкреплены доказательствами, сообщил главный редактор газеты «Московский Комсомолец» и член Общественной палаты Павел Гусев.

По его словам, он не верит в такие обвинения, так как о подобном необходимо заявлять сразу, а не через несколько месяцев или полгода.

Кроме того, необходимо иметь соответствующие доказательства, после чего заявлять: «Сегодня в час дня он меня трогал за грудь». Даже через 6,5 года некоторых журналистов неожиданно обвиняют в домогательствах, — сказал Гусев.

Он считает, что волна сообщений о домогательствах, это «мода, которую взяли в США».

Главред также отметил, что не стал бы сразу увольнять сотрудника, ставшего участником такого скандала.

Если этот журналист порядочный и талантливый, я бы постарался найти пути урегулирования этих вопросов, — подчеркнул он в комментарии для «Газеты.Ru».

Ранее NEWS.ru писал, что шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков покинул пост на фоне обвинений в домогательствах. Это произошло сразу после того, как в Twitter появилась информация, что на одной из вечеринок он наблюдал за групповым изнасилованием девушки. Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале.