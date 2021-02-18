Главред «Медиазоны» вышел на свободу

https://static.news.ru/photo/4b9210a4-71cd-11eb-9a21-96000091f725_660.jpg Фото: пресс-служба Тверского суда

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово (Новая Москва). Он был арестован на 15 суток за ретвит шутки.

Смирнов только что освобождён из ЦВСИГ, — сообщил ТАСС адвокат Смирнова Фёдор Сирош.

Смирнова задержали 30 января. Суть претензий правоохранителей сводилась к тому, что 20 января мужчина перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который ранее поддержал оппозиционера Алексея Навального. В посте также указывались дата и место проведения несанкционированной акции протеста.

Суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга» и назначил ему 25 суток административного ареста. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до 15 суток.

Как писал NEWS.ru, адвокаты Сергея Смирнова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на арест по протоколу о несогласованной акции 23 января. Основными аргументами для подачи жалобы стали задержание на несколько часов до решения суда, отсутствие в процессе стороны обвинения (её роль на себя взял суд), отбывание наказания до того момента, как рассмотрели апелляцию, а также условия содержания Смирнова в спецприёмнике.

11 февраля Смирнов пожаловался на плохое самочувствие. Он назвал условия в камере «адскими». Из-за жары, недостатка освещения и плохого самочувствия журналист не может читать, а радио в камере не работает. Также он сообщил, что у него поднялось давление до 178/112.