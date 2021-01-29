«Тараканы» подвели: главред «Медиазоны» рассказал, за что был задержан

https://static.news.ru/photo/eba5c2d2-63ab-11eb-affa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Смирнов Фото: twitter.com/sssmirnov

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, задержанный на несколько часов 30 января в Москве, рассказал, что дома у его матери, где он прописан, в тот же день состоялся обыск. Однако в рамках какого дела — ему неизвестно.

Он предположил, что это было сделано в рамках так называемого «санитарного» дела — о нарушении эпидемических ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.

В отношении его самого был составлен протокол по статье 20.2.8 КоАП РФ — о повторном нарушении порядка организации и проведении митингов или шествий. При этом на акции 23 января даже в качестве журналиста он не был и, по его словам, к участию ни в одном из шествий не призывал.

Меня задержали за ретвит шутки о том, что я похож на Дмитрия Спирина, вокалиста группы «Тараканы», который заступался за Навального. А там был ретвит шутки, что я на него похож. <...> Я не писал об этом своих соцсетях и тем более не призывал к митингам, — сказал Смирнов в эфире телеканала «Дождь».

Смирнова задержали на выходе из дома в Москве. Журналист вышел, чтобы погулять с сыном. Спустя несколько часов его отпустили под подписку о явке в суд, писал NEWS.ru.

Главреду «Медиазоны» грозит арест на срок до 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей.