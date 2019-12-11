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Врач-психотерапевт Александр Федорович считает неоднозначной инициативу о написании несовершеннолетними преступниками из колоний примирительных писем пострадавшим. Он считает, что такие письма в ряде случаев могут ещё больше травмировать.

Если преступление было совершенно против личности, повлекло эмоциональные, психологические или физические последствия, то подобного рода письмо может вызвать очередную волну агрессивных переживаний в адрес совершивших это деяние, — пояснил «Москве...