https://static.news.ru/photo/305e7cfc-1c1d-11ea-9b79-fa163e074e61_660.jpgФото: Владимир Тодоров/facebook.com
Главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров опроверг обвинения со стороны интернет-ресурса Hydra (из сектора Даркнет). Администрация сервиса заявила, что расследование издания о наркоторговле в России было частью её рекламной кампании.
Доверять наркоторговцам на слово — очень странная история. Мы стали свидетелями реакции на наше расследование — это и поручение Путина, и закрытие двух крупнейших нарколабораторий в России в ноябре. Впервые в пресс-релизах МВД был упомянут Даркнет, что не может не наталкивать на мысли о «чудесном совпадении», — заявил Тодоров в беседе с «Ридусом».
Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме решили провести парламентские слушания после публикации спецпроекта «Россия под наркотиками». Авторы расследования утверждают, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в Даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через этот ресурс ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещёнными веществами. Директор по развитию GROUP-IB Дмитрий Буянов заявил депутатам, что в стране замалчивается эта проблема, зато в СМИ муссируются негативные новости о других государствах.