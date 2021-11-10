Главред «Грамоты.ru» прокомментировал новые правила русского языка

Проект Минпросвещения по обновлению правил русского языка актуализирует многие орфографические нормы, так как правила 1956 года не затрагивают новые слова. Об этом рассказал главный редактор портала «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Владимир Пахомов в беседе с argumenti.ru.

Ну например, как писать слова с первой частью «медиа»? Или слова с первой частью «мини», «бизнес» и так далее? Сейчас такие слова актуальны для современной письменной речи. Можно будет сказать, что слова с первой частью «медиа» пишутся слитно, согласно правилам русской орфографии. Для 1956 года мы, конечно, так сказать не можем, — пояснил Пахомов.

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым будет определён полный свод правил орфографии и пунктуации, отвечающий современным нормам русского языка. При этом последний раз правила обновляли в 1956 году.

Ранее стало известно, что правила собираются пересмотреть из-за найденных несоответствий и неточностей, а также из-за появления в лексиконе новых слов.