Главред «Говорит Москва» опроверг увольнение ведущего для продвижения сына

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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян опроверг отстранение от эфира ведущего программы «Околоспорт» Петра Кузнецова для того, чтобы назначить вместо него ведущим программы своего сына Георгия.

Бабаян рассказал, что Кузнецова отстранили от работы за выпуск в эфир устаревшей программы. Ранее ведущий уже получил за неё гонорар.

По словам главного редактора, очередной выпуск программы «Околоспорт» вышел в эфир 5 июля 2020 года. Бабаян рассказал, что слушал эту программу в эфире и обратил внимание на приводившиеся в ней устаревшие факты.

Можно было сделать вывод, что ЧМ по футболу в России закончился только что, а не 2 года назад, а футболист Сергей Юран до сих пор тренирует футбольный клуб «Зоркий» из подмосковного Красногорска, — говорится в официальном ответе редактора радиостанции.

После этого Бабаян стал выяснять, что же произошло. Шеф-редактор радиостанции Мария Фролова объяснила главреду, что ведущий Пётр Кузнецов якобы накануне записал программу, поскольку не мог выйти в прямой эфир из-за различных обстоятельств. Выяснилось, что это не соответствует действительности. Программа была записана два года назад — в октябре 2018 года. Бабаян подчеркнул, что ведущий никого не поставил в известность, выдав старую программу за новый выпуск из-за чего слушатели были введены в заблуждение.