Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими

https://static.news.ru/photo/20c932ae-b147-11ea-969b-fa163e074e61_660.jpg Тихон Дзядко Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко прокомментировал опрос журналиста Антона Баева из-за статьи о голосовании по поправкам. По его словам, интерес правоохранителей вызвал материал о раздаче сим-карт для голосования.

Антон подготовил несколько материалов, связанных с тем, как некто планирует платить деньги за регистрацию для участия в электронном голосовании и предлагает за эти деньги раздавать сим-карты и потом деньги за само голосование, — рассказал он РИА Новости.

Он подчеркнул, что правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства. И в рамках этой проверки им вдруг срочно понадобилось опросить Баева.

По словам главреда вещателя, корреспонденту звонил мужчина по имени Вячеслав, который говорил, что у него есть дополнительная информация по делу. Журналист предложил ему устроить встречу в редакции.

Однако никакой Вячеслав не подъехал и вообще пропал со связи. Но вдруг появились четыре мужчины в штатском, которые представились оперативными уполномоченными,- продолжил он.

По его словам, они показали удостоверения и попросили журналиста дать пояснения. Сам Баев в отделение ехать отказался. Юрист телеканала предупредил его, что такие процедуры должны проходить в дневное время.

Сотрудникам полиции предложили прийти в редакцию утром, однако они отказались, после чего к ним присоединились два сотрудника патрульно-постовой службы.

И лишь после того, как где-то в районе половины второго ночи приехал наш юрист, сотрудники в штатском предложили дать пояснения на месте, в машине, — сообщил Дзядко.

Антон рассказал им то же самое, что изложено в его материале, после чего все сотрудники уехали.

Сам корреспондент «Дождя» отметил, что никаких претензий к нему не было. Он дал объяснения полицейским, однако подчеркнул, что удивлён их «странной тактике».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции опросили корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Как рассказал Антон Баев, к нему ночью приехали полицейские и люди в штатском. Проверку проводили до 3-х часов ночи, а потом сотрудники полиции просто уехали.По словам журналиста, полицейские предложили проехать в отделение, чтобы ответить на вопросы о материале.

Накануне телеканал «Дождь» сообщил, что люди получают деньги за регистрацию на электронном голосовании по поправкам в Конституцию. В руках журналистов оказалась база данных с личной информацией десятков пенсионеров, на которых предлагалось создавать аккаунты на mos.ru, а также сим-карты.