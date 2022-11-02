Главный редактор Regnum раскрыл причину остановки вещания

Фото: Сергей Коробко/РИА Новости

Издание Regnum прекратило вещание в связи со сменой генерального директора, рассказал в беседе с NEWS.ru главный редактор Модест Колеров. Он подчеркнул, что команду о причинах происходящего никто не оповещал. По словам Колерова, увольнять сотрудников еще не начали.

Причина остановки вещания издания Regnum связана со сменой генерального директора. Так что будем смотреть на то, как новый генеральный будет себя вести. Сотрудников никто сокращать не начинал. Причины и мотивы всех произошедших действий нам никто не объяснял. По поводу формата со мной также никто ничего не обсуждал, — сказал главный редактор издания.

Он добавил, что к настоящему моменту «никому и ничего не объяснили».

Колеров 2 ноября заявил, что в Regnum без объяснения причин владельцем сменилось руководство. Издание приостанавливает вещание вплоть до прояснения ситуации.

Ранее Telegram-канал RT сообщил, что издателя «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск по новой статье. Ранее журналиста включили в базу розыска МВД по делу о сокрытии гражданства Канады.