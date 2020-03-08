Главный раввин России Берл Лазар поздравил исповедующих иудаизм с праздником Пурим. В своём обращении Лазар коснулся темы распространения коронавирусной инфекции.
Поздравление раввина
Бывают угрозы, бывают страхи — вот, к примеру, нынешние страхи по поводу коронавируса. Мы знаем, что надо беречь себя, ведь Тора учит, что поддержание здоровья — важнейшая часть служения господу. Но при этом мы в первую очередь должны помнить, что ни в коем случае нельзя впадать в панику или предаваться унынию, — призвал раввин.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы объединить усилия в борьбе с COVID-2019, передавал NEWS.ru. Французский лидер отметил необходимость координации в научных и экономических действиях, а также при принятии санитарных норм.
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