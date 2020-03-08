https://static.news.ru/photo/0233f3a8-6217-11ea-9149-fa163e074e61_660.jpg Берл Лазар Фото: Andrea Ronchini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный раввин России Берл Лазар поздравил исповедующих иудаизм с праздником Пурим. В своём обращении Лазар коснулся темы распространения коронавирусной инфекции.

Поздравление раввина размещено на сайте Московского еврейского общинного центра. Лазар привёл в пример обстоятельства происхождения праздника Пурим, который напоминает о спасении евреев от гибели во время царствования царя Персии Артаксеркса (правил с 465 по 425 год до н. э.). По мнению раввина, еврейскому народу тогда помогли выжить вера и оптимизм. Аналогичного подхода следует придерживаться и во время глобальной пандемии, отметил Лазар.

Бывают угрозы, бывают страхи — вот, к примеру, нынешние страхи по поводу коронавируса. Мы знаем, что надо беречь себя, ведь Тора учит, что поддержание здоровья — важнейшая часть служения господу. Но при этом мы в первую очередь должны помнить, что ни в коем случае нельзя впадать в панику или предаваться унынию, — призвал раввин.

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