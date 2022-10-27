Главный раввин РФ раскритиковал помощника Патрушева за оскорбление евреев Главный раввин России Лазар заявил, что статья помощника Патрушева Павлова оскорбительна

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал статью помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексея Павлова «Что варят в „ведьмином котле“. На Украине набрали силу неоязыческие культы», сообщает портал «Лехаим». Лазар назвал содержимое статьи Павлова «вульгарным антисемитским бредом, мимо которого можно было бы брезгливо пройти мимо», если бы не занимаемый им пост. По мнению раввина, автор статьи оскорбил миллионы верующих евреев.

Статья Павлова вышла в «Аргументах и фактах» 26 октября.

Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совбеза РФ представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны, — сказал главный раввин РФ.

Помощник Николая Патрушева затрагивает движение «Хабад-Любавич», которое является широко распространенным направлением в иудаизме. Он охарактеризовал любавичский хасидизм как «секту» и добавил, что главный принцип его сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами». В числе последователей движения Павлов называет бизнесменов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, а также «ряд других украинских олигархов».

Лазар, отвечая на критику Павлова в отношении движения, подчеркнул, что «любавичские хасиды» и религиозное движение «Хабад» являются не «сектой», а легитимной школой иудаизма и наиболее крупным движением в рамках хасидизма.

В статье содержится тезис, который трудно воспринять иначе, чем оскорбление миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России, — заявил Лазар.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что почти половина жителей мира никогда не слышали или имеют весьма смутное представление о холокосте — катастрофе европейских евреев накануне и в годы Второй мировой войны. По его словам, это невежество подпитывает рост антисемитских настроений в разных странах.