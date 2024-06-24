Главный раввин России назвал цели террористов в Дагестане Главный раввин России: боевики пытались убить как можно больше людей в Дагестане

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Берл Лазар

Террористы, устроившие нападение на религиозные здания в Дербенте и Махачкале, преследовали цель убить как можно невинных людей и запугать остальных, заявил главный раввин России Берл Лазар. Он выразил соболезнования семьям и близким тех, кто погиб и пострадал при атаках, передают «Известия».

Порой они прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами — но цель у них всегда одна: убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие, — сказал Лазар.

Раввин напомнил, что злоумышленники, придерживающиеся человеконенавистнической идеологии, нападают на людей на Ближнем Востоке, а также в странах Европы. По его мнению, цели атак — церкви и синагоги — были выбраны случайно.

Накануне, 24 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные группы террористов атаковали храмы, синагогу и пост ДПС. Боевики также обстреляли машину с полицейскими в дагестанском селе Сергокалы.

Ранее в СК сообщили о предварительных итогах расследования по ситуации в Дагестане — известно о 15 погибших полицейских, а также о четырех гражданских лицах, среди которых священнослужитель. В ведомстве также добавили, что силовые структуры региона ликвидировали пять террористов.