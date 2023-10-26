Главный раввин России рассказал, как получил сотрясение мозга Берл Лазар получил сотрясение мозга, споткнувшись об участника еврейского танца

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Берл Лазар

Берл Лазар, главный раввин России, получил сотрясение мозга, споткнувшись о другого участника традиционного еврейского танца, пишет SHOT. Лазар признался, что кто-то рухнул сзади него, после чего он упал сам. Он уточнил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Кто-то упал сзади меня, я сделал шаг назад, завертелся и упал неудачно, — поделился Берл Лазар.

Мероприятие, посвященное религиозному празднику Симхат Тора, проходило 7 октября в синагоге Марьиной Рощи. Берл Лазар объяснил, что во время танца с Торой один из участников поскользнулся и упал за его спиной, раввин, делая шаг назад, также не удержался на ногах и упал, ударившись головой.

О происшествии с главным раввином России стало известно 9 октября. Берл Лазар, узнав о последних событиях в Израиле, заявил о необходимости соблюдать традиции и танцевать усерднее, чем обычно. Танцы продолжались еще несколько часов без перерыва и закончились для главного раввина страны сотрясением головного мозга и госпитализацией.

Ранее Берл Лазар выразил соболезнования родным и близким погибших в Израиле. Также главный раввин России призвал избавить мир от терроризма. Он считает, что только так можно спасти мирных жителей не только Израиля и сектора Газа, но и по всему миру.