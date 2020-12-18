Главный нарколог Минздрава попросил не дарить алкоголь врачам

https://static.news.ru/photo/bfae99ba-4137-11eb-acf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не следует дарить алкоголь врачам в качестве благодарности. К этому сограждан призвал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Он объяснил это тем, что среди медиков тоже есть группы риска по злоупотреблению спиртных напитков.

Алкоголь продолжают дарить, и самое ужасное, что дарят его врачам, и несчастные врачи потом начинают его передаривать в лучше случае. <...> Не дарите алкоголь врачам! Не провоцируйте их, потому что потом не у кого будет лечиться. Они и так сейчас очень заняты, — цитирует Брюна ТАСС.

Он также выразил мнение, что в жизни человека могут быть только два повода для употребления алкоголя — ритуальный и лечебный.

В целом же, добавил он, в России злоупотребляют спиртным в среднем от 10 до 20% от всего населения страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, консультант ВОЗ профессор Артём Гиль сообщил, что в первые месяцы пандемии коронавируса россияне пили меньше алкоголя, чем до этого.