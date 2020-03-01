Север европейской части России и центр Красноярского края в марте столкнутся с избытком осадков.
Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд
Дефицит осадков метеорологи предсказывают на азиатской территории России, в частности в Предбайкалье и Забайкалье.
Как ранее писал NEWS.ru, синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве и Московской области на 8 марта. Столбик термометра может подняться до четырёх градусов тепла ночью и до девяти градусов днём, что на шесть — восемь градусов выше среднего показателя для этой даты.
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