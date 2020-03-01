https://static.news.ru/photo/ef049d66-5bbb-11ea-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Север европейской части России и центр Красноярского края в марте столкнутся с избытком осадков.

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал об этом ТАСС. По его словам, Мурманская область, Карелия, республика Коми и Архангельская область попадут в зону, где осадков прогнозируется выше нормы. Аналогичная ситуация ожидается в Эвенкии.

Дефицит осадков метеорологи предсказывают на азиатской территории России, в частности в Предбайкалье и Забайкалье.

Как ранее писал NEWS.ru, синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве и Московской области на 8 марта. Столбик термометра может подняться до четырёх градусов тепла ночью и до девяти градусов днём, что на шесть — восемь градусов выше среднего показателя для этой даты.