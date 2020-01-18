https://static.news.ru/photo/e5c3540c-3a07-11ea-bfdd-fa163e074e61_660.jpg Роман Вильфанд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве и Московской области может понизиться до минус 3-5 градусов к концу следующей недели — к пятнице, 24 января. Синоптик при этом уточнил, что такой режим продлится недолго, а температура в любом случае будет выше нормы.

Погода начнёт меняться в среду, 22 января, рассказал ТАСС глава Гидрометцентра. Похолодание достигнет пика в ночь на субботу, 26 января — до минус 8 градусов.

Можно ли назвать это резким похолоданием? Это просто понижение температуры, — отметил Вильфанд.

26 и 27 января в столице России вновь начнётся потепление. Температура будет выше нормы на 5-6 градусов.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз синоптиков, согласно которому жителей центральных и северо-западных регионов России ждёт резкое похолодание после аномального тепла.