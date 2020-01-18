Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве и Московской области может понизиться до минус 3-5 градусов к концу следующей недели — к пятнице, 24 января. Синоптик при этом уточнил, что такой режим продлится недолго, а температура в любом случае будет выше нормы.
Погода начнёт меняться в среду, 22 января,
Можно ли назвать это резким похолоданием? Это просто понижение температуры, — отметил Вильфанд.
26 и 27 января в столице России вновь начнётся потепление. Температура будет выше нормы на 5-6 градусов.
Ранее NEWS.ru приводил прогноз синоптиков, согласно которому жителей центральных и северо-западных регионов России ждёт резкое похолодание после аномального тепла.
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