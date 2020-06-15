Главный храм МЧС сдадут в эксплуатацию в октябре 2020 года

https://static.news.ru/photo/68184b84-af0f-11ea-8ebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

На западе Москвы завершается строительство главного храма МЧС России в честь Смоленской иконы Божией Матери. В настоящее время строители работают над устройством систем постоянного теплоснабжения.

К 1 июля планируется завершить роспись храма и монтаж паникадила. Для этого в храме была оставлена часть лесов, остальная часть уже демонтирована.

Главный храм МЧС представляет собой целый храмовый комплекс с приходским домом, где разместятся воскресная школа и церковные лавки. Вместимость верхнего храма 500 прихожан, нижнего — 300. Сдать его в эксплуатацию планируется в октябре, а до конца 2020 года комплекс будет полностью готов и освящён, пишет «Интерфакс».

Накануне в подмосковном парке «Патриот» был открыт главный храм Вооружённых сил России. Собор Воскресения Христова был спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

О своём намерении посетить этот храм ранее заявил президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.