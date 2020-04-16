Главный эпидемиолог назвал основных распространителей коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e29a3e0-7fda-11ea-973b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академик Николай Брико прокомментировал слух о распространении коронавируса по ветру. По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.

Перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает через непродолжительное время, в основном через полчаса. За крайне редким исключением — через три, но это крайне редко. Этот вид вируса нестойкий, и под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета, он погибает, — заявил Брико.

По мнению академика, регионы в настоящее время отстают от Москвы по уровню распространения коронавируса. Однако и в столице наступает замедление роста числа инфицированных.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве прогнозируют спад коронавируса в Москве к июню.